Meurtre de Bineta Camara : la reconstitution des faits prévue ce mercredi

L’affaire du meurtre de Bineta Camara, tuée le 18 mai dernier chez elle à Tambacounda, refait surface. Le juge d’instruction a décidé de procéder à une reconstitution des faits ce mercredi 31 juillet 2019. L’annonce a été faite par l’avocat de la victime Me Moussa Sarr.



Arrêté et placé en garde à vue, Alioune Badara Fall, le présumé meurtrier, devra être reconduit sur les lieux, la maison familiale, pour expliquer aux juges et aux enquêteurs comment il a procédé pour mettre fin à la vie de Bineta Camara.



A noter que le drame a eu lieu en plein ramadan et avait soulevé une vague d’indignation.