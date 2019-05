Meurtre de Bineta de Camara : le Collectif des femmes de Tamba lance le "Plus jamais ça"

« Plus jamais ça ». C’est par ces mots que le Collectif des femmes sa manifesté sa colère ce dimanche 26 mai 2019 suite au meurtre de la jeune Bineta Camara, tuée par strangulation par Pape Alioune Fall. En rogne, ses membres ont battu le macadam au rythme de « Nous disons non-Dafa Doy ».



« Trop de jeunes filles et femmes dans le monde, sont victimes de violences physiques ou sexuel, de crime d’honneur, de mariage forcé, de mutilation génitale et d’exploitation. Elles sont humiliées au quotidien. Nous prenons comme illustration le crime crapuleux de notre sœur et amie, la brave Bineta Camara. Ne rien faire équivaut à se taire et à cautionner ce fléau », déclare l’initiatrice de cette marche, Fatouma Joli Aïdara.



Avant d’ajouter : « Nous estimons qu’il est indispensable de faire progresser les normes sociales liées au genre ainsi que de promouvoir l’égalité et le respect entre les hommes et les femmes. Cette violence inconcevable est à dénoncer. Plus jamais ça, serions tentés de dire ».