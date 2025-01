Meurtre de Diary Sow: le présumé meurtrier ne regrette rien

L'enquête progresse autour de l'affaire Saoudou Sow dit Diary, une fillette de 12 ans, retrouvée sans vie dans un appartement. Le principal suspect, El Hadji Modou Fall, un homme de 33 ans se présentant comme technicien informatique.



Le mis en cause qui s'est montré insensible n'exprimant aucun remord devant les enquêteurs a poussé le journal Libération a titré dans sa Une de ce jour Modou Fall dit "El Hadji", "un monstre froid".



Le sieur Fall pour expliquer son acte confie ceci : « J'avais consommé cinq doses de crack. La drogue me pousse dans un état d'agressivité extrême ». Pourtant, dans cet état, il n'aurait pas touché à sa fille, présente et endormie dans le même appartement au moment des faits.



Les premiers éléments de l'enquête, renforcés par les conclusions de l'autopsie, indiquent que Modou Fall aurait tenté de violer la victime avant de l'étrangler. Le rapport médical précise que Saoudou Sow, âgée de 12 ans, a subi des coups violents au visage, et que son sous-vêtement déchiré atteste des faits présumés. Sa mort a été provoquée par strangulation, après une résistance acharnée.



Le suspect reste en garde à vue en attendant son face à face avec le procureur qui pourrait se tenir lundi prochain.