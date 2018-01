Meurtre de Fallou Diakhaté : Ould Abdel Aziz déclare ses regrets et envoie un émissaire à Dakar

Le président de la République et son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz se sont rencontrés suite à la mort du jeune pêcheur sénégalais, Fallou Diakhaté, tué par balle dans les eaux mauritaniennes. Cette énième affaire du genre a suscité une vive réaction de Macky Sall, ce qui a motivé le Président Abdel Aziz à présenter ses regrets.



Mais, la Mauritanie ne compte pas s’en arrêter-là puisqu’un émissaire sera dépêché au Sénégal et ce, dès mercredi, pour se pencher sur cette affaire qui risque de gangréner les relations entre les deux Etats voisins.



D’ailleurs, des incidents avaient éclaté à Saint-Louis d’où est issu le jeune pêcheur qui a succombé sous les balles des garde-côtes mauritaniens. A l’issue de ces échauffourées, plus d’une trentaine de cantines appartenant à des maures ont été brulés.