Meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye : le procès s’ouvre ce mardi

Le procès tant attendu par les proches de la Vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Fatoumatou Matar Ndiaye, tuée le 19 novembre 2016, a enfin sonné son heure. Son chauffeur Samba Sow, principal suspect dans ce meurtre, fera face ce mardi 7 janvier, au juge de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar.



Les proches de la défunte ainsi que le mis en cause Samba Sow, ont régulièrement reçu leurs convocations depuis lundi 16 décembre 2019. Il s’agit notamment de la dame, Ndémou Niang, mère de la défunte, sa sœur Bineta Ndiaye dit Bolo, son fils Adama Bâ (gravement blessé le présumé meurtrier).



Le 17 novembre 2016, Fatouma Matar Ndiaye a été égorgée dans sa chambre à Pikine, une localité située dans la banlieue dakaroise. Son chauffeur, Samba Sow, mis aux arrêts, passe pour le meurtrier présumé de ce crime. Il a été déféré au parquet de Dakar, le lendemain du drame.



Arrêté, Samba Sow, a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Quelques jours après son interpellation, deux (2) versions sur le mobile de son acte, ont été avancées. Face à la presse, le fils de la défunte, Adama Bâ, témoin oculaire des faits, a déclaré que le « meurtre de sa mère a été commandité par des personnalités politiques membres du parti présidentiel à Pikine ».



Par ailleurs, dans un de ses chroniques hebdomadaire, le journaliste Pape Alé Niang a publié des éléments audio du présumé meurtrier qui dit avoir agi sous l'influence mystique d'un marabout engagé par des responsables du parti au pouvoir.



En tout état de cause, la vérité sera connue ce mardi après trois (3) longues années d'attente.