Meurtre de Lobé Ndiaye: le féticheur Hamidou Sidibé et ses présumés complices déférés

Le féticheur Hamidou Sidibé a été déféré ce matin devant le procureur pour l'assassinat de Lobé Ndiaye. Mis aussi à la disposition du parquet, Awa Sow, amie de la victime, et Dakha Soumaré, le taximan à tout faire du féticheur, sont visés pour complicité, rapporte Libération Online.



Lors de ses aveux, Hamidou Sidibé avait prétendu, dans un premier temps, que c'est Awa Sow qui aurait tué Lobé Ndiaye dans son domicile, sis à Thiaroye Azur, avant de revenir sur cette version face aux éléments de preuve. Affirmant que c'est Lobé Ndiaye qui l'aurait attaqué, il prétend s'être saisi d'un pilon pour lui asséner un coups sur la tête.



Une version anéantie par le certificat de genre de mort puisque Lobé Ndiaye est décédée suite à un "traumatisme cranio-encéphalique avec de multiples factures au niveau du crâne". En clair, elle n'a pas reçu un mais plusieurs coups sur la tête.

Suspectés d'avoir aidé, en connaissance de cause, le féticheur à transporter la dépouille à Diamniadio, Awa Sow et Dakha Soumaré ont prétendu qu'ils pensaient que c'est la "carcasse d'une chèvre" qui se trouvait dans la malle de la voiture.



En plus du poste de Diamniadio, la Section de Recherches (SR), la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité (Pnlc) ainsi que la Cellule nationale d’identification criminelle (Cnic) avaient été mobilisées dans le cadre de cette enquête. Le colonel Abdou Mbengue, chef de la légion-ouest et ancien patron de la SR, était personnellement descendu sur le terrain pour appuyer les enquêteurs.