Meurtre de Mariama Sagna: Sonko ne croit toujours pas à la thèse avancée par l’enquête et réclame la tête des commanditaires

Ousmane Sonko n’est pas convaincu par la thèse du « meurtre crapuleux » de sa militante Mariama Sagna, tuée pendant la période préélectorale après un meeting de Pastef à Keur Massar. Lors de l’inauguration de la Permanence de Pikine qui porte le nom de la défunte dame ce dimanche, le député a interpellé le ministre de la justice pour la tenue d’un procès afin que les deux meurtriers arrêtés par les enquêteurs puissent balancer les noms de leurs commanditaires.



Ousmane Sonko a également souligné que les enfants laissés par Mariama Sagna sont pris en charge par son parti, en tant que pupilles de Pastef.



Ousmane Sonko a également salué l’élan de solidarité des Sénégalais envers le rappeur activiste Abdou Karim GUEYE et appelé les Sénégalais à répondre davantage à l’appel au don lancé par ses camarades et proches.



Ousmane Sonko a également fait savoir que le Pastef était actuellement le plus grand parti politique du Sénégal.