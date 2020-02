Meurtre de l’Américain Mohamed Cissé : le sang de la victime retrouvé sur les habits de l’un des suspects

L’enquête sur le meurtre de Mohamed Cissé, un jeune américain de 20 ans, tué à coup de machettes chez lui à Koalack, livre ses premiers secrets. Le sang de la victime a été retrouvé sur les habits d’un des deux suspects.



Selon Libération qui donne l’information dans son édition de ce mardi 18 février 2020, les gendarmes ont mis la main Sur des habits tachetés de sang lors d’une perquisition chez l’un des deux présumés meurtriers arrêtés dès le début de l’enquête.



Interrogé sur l’origine des tâches de sang , le suspect déclare qu’il s’agissait de celui d’un animal qu’il avait égorgé quelques jours plutôt. Une thèse qui est loin de convaincre les enquêteurs qui ont décidé d’amener les habits en analyse.



Malheureusement pour lui, le suspect a été confondu par les résultats des prélèvements qui ont révélé qu’il s’agissait du sang humain.



Le journal indique que les recherches se poursuivent pour mettre la main sur le reste de la bande qui serait composée de six individus. Pour le moment, les deux suspects ont été mis à la disposition du procureur. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat.



Pour rappel, une bande de malfaiteurs s’est introduite dans la nuit du mardi au mercredi 22 janvier dernier, dans le domicile de la famille des Cissé, sis à Fass Kahone, a Koalack. Mohamed agé de 20 ans et son père, des Américains venus s’installer au Sénégal, ont tenté de s’interposer. Ils ont reçu plusieurs coups de machettes.



Mohamed a succombé à ses blessures. Quant à son père, plus chanceux, a survécu après les violents coups qu’il a reçus.