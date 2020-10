Meurtre de l'étudiant Ahyi Joel Célestin: les détails d'une préméditation manifeste

L’étudiant de l’université de Ziguinchor, Ahyi Joel Célestin Philippe est passé de vie à trépas dans la soirée du 26 septembre 2020 suite à une agression commise aux alentours de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses présumés bourreaux ont été alpagués, inculpés et placés sous mandat de dépôt vendredi dernier pour «association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion la nuit, avec usage d’arme blanche ayant entrainé la mort».



Les deux agresseurs sont accablés par un faisceau de preuves qui justifie la préméditation. En effet, le commissariat du Point E a transmis à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar le certificat de genre de mort délivré par le Docteur Ibou Thiam le 28 septembre 2020. Le certificat révèle "plaie thoracique pénétrante profonde, avec perforation pulmonaire gauche et aortique. Une hémorragie de grande abondance à la suite de coups et blessures par arme blanche". Le médecin de conclure : «en visant une zone du corps qui engagerait le pronostic vital, l'auteur des coups avaient manifestement la volonté de tuer sa victime».



