Meurtre de l'étudiant Fallou Sène: la Brigade prévôtale sera saisie dès demain jeudi, selon Serigne Bassirou Gueye

Un peu plus d'un an après le meurtre de l'étudiant Mouhamed Fallou Sène, le procureur près le tribunal Hors classe de Dakar, a révélé ce mercredi 12 juin 2019 que la hiérarchie militaire a donné l'ordre de poursuite contre celui ou ceux qui ont tiré sur l'étudiant originaire du village de Pattar. "Dès demain, la Brigade prévôtale sera saisie. L'ordre de poursuite a été donné par la hiérarchie militaire pour pouvoir mener à bien notre enquête. Et je reviendrai prochainement devant vous (les journalistes) pour vous dire où en est l'enquête", a assuré le procureur de la République.



La Gendarmerie prévôtale, ou prévôté est une formation de la Gendarmerie nationale composée de gendarmes départementaux issus d'unités traditionnelles dont la mission principale est la police judiciaire militaire auprès des Forces armées françaises stationnées hors du territoire français. Elle exerce également dans le même cadre des missions de police générale, d'appui à la force et de renseignement.



Pour rappel, Fallou Sène a été tué le 15 mai 2018 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, lors d'affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre, suite au retard du paiement de leurs bourses.