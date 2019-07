Meurtre du Commandant de Brigade de Koumpentoum: Un présumé meurtrier de nationalité nigériane arrêté

Selon le quotidien "Source A", un des présumés meurtriers du Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Kompentoum, dans la région de Tamba, est, a été identifié, suite à l'enquête menée par la Section de recherches. Il se nomme A. D. et serait de nationalité nigériane. Aux dernières nouvelles, les assaillants ont été localisés à Touba par la gendarmerie en charge de l'enquête.



Le défunt commandant sera inhumé ce lundi au cimetière musulman de Yoff. Les condoléances seront reçues, chez lui, à la cité Gendarmerie de Keur Massar. La gendarmerie nationale va d'abord procéder à la levée du corps le même jour à partir de 9h à la Caserne Samba Diery Diallo où un ultime hommage lui sera rendu par les forces de défense et de sécurité.



Tamsir Sané, le commandant de la Brigade de Koumpentoum, dans la région de Tamba (Est) a été tué dans la matinée du vendredi 26 juillet 2019, par des malfaiteurs lourdement armés et qui voulaient attaquer une agence de Poste finances de la localité.