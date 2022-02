Meurtre du bijoutier Ndongo Gueye: Bassirou Thiam avoue et retrace le film

De nouveaux éléments ont été apportés à l’enquête sur le meurtre du bijoutier Ndongo Guèye, trouvé mort dans son véhicule à Cambérène. Des traces de sang humain mal nettoyées ont été retrouvées au domicile du suspect numéro 1 à Pikine Tally Bou Mack. Interpellé par les enquêteurs, Bassirou Thiam confie qu’il s’agit du sang de mouton, prétextant avoir tué l’animal il y a de cela quelques jours. Mais, la police scientifique, qui est entrée en jeu, a confirmé qu’il s’agit bien de sang humain.



Acculé par les enquêteurs, Bassirou Thiam est revenu sur le film de son meurtre. Il a révélé que lorsque le défunt est venu chez lui pour réclamer son argent, une altercation a éclaté entre eux. D’après le récit de « L’Observateur », Bassirou Thiam lui aurait alors aspergé un gaz asphyxiant avant de l’étrangler à mort.



Constatant le décès de Ndongo Guèye, il a pris un des oreillers et l’a ouvert pour récupérer le coton se trouvant à l’intérieur afin de boucher les narines du défunt qui laissaient échapper du sang. Sans tarder, il lui a enroulé le corps dans un drap et l’a enfermé dans sa chambre, après avoir pris le soin de récupérer le téléphone portable du défunt bijoutier. Il s’est rendu ensuite, au marché de Thiaroye où il a acheté des sacs en plastique avant d’aller jeter le portable à la plage de Malibu.



Revenu chez lui, il s'est enfermé dans sa chambre et a enroulé le défunt dans les sachets en plastique. À en croire le présumé meurtrier, il a attendu la nuit pour transporter le corps de Ndongo Guèye dans le véhicule de ce dernier. L'enquête se poursuit.