Meurtre du fils de ABC aux États-Unis : Moustapha Cissé Lô demande l’application de la loi avec rigueur

Le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a pris part ce vendredi matin, à la levée du corps d'Abdoulaye Néné Cissé, fils du médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, tué aux États-Unis. Une occasion pour le parlementaire de déplorer la recrudescence des meurtres des Sénégalais vivant aux USA. Il demande, toutefois, l’application de la loi.



Après avoir fait ses adieux au défunt fils du médiateur de la République, Moustapha Cissé Lo a présenté ses condoléances à la famille éplorée avant de déplorer la recrudescence des assassinats des Sénégalais de l'extérieur. « Nous vivons dans cette mondialisation avec ces effets. Les gens voyagent comme ils veulent, on ne peut pas dire à un Sénégalais de ne pas voyager. Les gens vont dans les pays d’accueil, s’y installent et vivent leur vie », déclare-t-il. Et de souligner qu’: « il est de la responsabilité de chaque État, de prendre ses positions en matière de sécurisation des personnes».



À en croire le vice-parlementaire de l'Assemblée nationale, « aux Etats-Unis, toutes les secondes, les gens meurent par balle perdue. Des atrocités qu’on ne peut pas qualifier. Il est de la responsabilité de chaque État de prendre ses positions en matière de sécurisation des personnes. Il y a des lois internes. Il faut appliquer ces lois avec la rigueur ».



La cérémonie de la levée du corps a eu lieu ce vendredi, à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar.