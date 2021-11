Meurtre du taximan au Point E: les deux malfrats voulaient 70 000 pour solder une dette

Cueillis mercredi entre 15 et 21 heures, Mouhamed Diop (22 ans) et Ibrahima Séméga (24 ans) étaient encore interrogés jeudi sous le régime de la garde à vue au commissariat du Point E pour l'assassinat de Moustapha Guèye. Le téléphone du défunt taximan a été retrouvé chez Ibrahima Séméga alors que Mouhamed Diop, premier à tomber, a expliqué que c'est son acolyte qui aurait tué le taximan à coups de hache.



Selon « Libération », les premiers éléments de l'enquête révèlent que Mouhamed Diop devait 70.000 F CFA à Ibrahima Séméga. Et pour « effacer » l'ardoise, il lui a proposé de faire un «coup», en braquant un taximan. C'est d'ailleurs Mouhamed Diop qui a pris le taxi, en précisant au défunt qu'il devait d'abord récupérer un ami vers le Point E. Une fois sur place, Ibrahima Séméga l'a rejoint derrière. Alors que Moustapha Guèye demandait la destination suivante, Ibrahima Séméga lui a asséné de dos un violent coup de hache avant de poursuivre sa sale besogne.



Les deux meurtriers présumés se sont ensuite emparés du contenu de la caisse (des broutilles) et du téléphone de Moustapha Guèye dont le corps sans vie sera déplacé au niveau du siège arrière.



La police avait interpellé les assassins présumés de Moustapha Guèye, ce taximan dont le corps sans vie, mercredi à l'aube vers la Piscine olympique (Point E). Grâce aux moyens matériels et humains mobilisés par l'autorité, les enquêteurs du commissariat du Point E ont « eu » le premier tueur présumé vers 15 heures. Interrogé sommairement après lecture de ses droits, Mouhamed Diop, âgé de 22 ans, avoue qu'il était présent dans la voiture au moment du crime qui a eu lieu vers 3 heures du matin. Mais il jure que c'est son acolyte, Ibrahima Séméga (24 ans) qui aurait donné des coups de hache à la victime.