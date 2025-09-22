Mexique: sept morts lors d'une attaque armée dans le centre du pays

Une attaque armée a fait sept morts et un blessé dans l'État mexicain de Guanajuato (centre), ont rapporté, dimanche 21 septembre, le parquet et les autorités locales de sécurité, qui invoquent un probable conflit entre groupes criminels, écrit l'AFP. L'assaut a eu lieu le samedi au soir à l'extérieur d'un commerce à Las Jícamas, dans la municipalité de Valle de Santiago, où la rivalité entre le groupe criminel local Santa Rosa de Lima, fortement lié au vol et au trafic de carburant, et le cartel Jalisco Nueva Generación, l'un des plus puissants du Mexique, est vive.