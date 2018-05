Mgr Benjamin Ndiaye : «le terrain politique est devenu un champ de bataille…»

Mgr Benjamin Ndiaye a servi une véritable leçon de vie aux hommes politiques qu’il a appelés à bannir la violence verbale de leurs discours, car pouvant découler sur celle physique.



«Aujourd’hui il est difficile de se prévaloir d’une culture sénégalaise bien ancrée dans la religion quand les principes fondamentaux de la protection de la vie, du respect de l’autre et de la promotion du bien commun sont bafoués», a indiqué le religieux.



Et de poursuivre : «Difficile de ne pas s’indigner de toutes ces violences exercées sur des enfants innocents à des fins inavouées, tout comme la lutte effrénée qui mine le terrain politique devenu aujourd’hui un champ de bataille à la place d’un terrain de croissance positive d’une nation, de terrain de débat opportun, vrai, pertinent et civilisé qu’il devrait être».



A en croire le chef de l’église catholique sénégalaise lors de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine, «les orientations ne manquent pas pour apprendre à dire oui comme Marie, pour discerner le oui de Dieu dans nos différents choix de vie et pour faire de notre vie un chemin ouvert aux autres».