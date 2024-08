Microfinance : Aliou Dione soutient que son ministère est déterminé à recouvrer « la totalité des crédits octroyés »

“S’investir fermement pour le recouvrement de la totalité des crédits”, c’est la volonté affichée par le ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Dione ce mardi à Mbour (Ouest). Selon lui, son département ministériel entend pleinement recouvrer tous les crédits dus au ministère, y compris ceux distribués à des acteurs qui n’ont présenté aucun projet d’investissement viable.



‘’Mon département entend fermement s’investir pour utiliser toutes les voies de droit, en vue du recouvrement de la totalité des crédits distribués, dont une partie au profit d’acteurs qui n’ont présenté aucun projet d’investissement viable et pouvant impacter socialement et économiquement l’économie de notre nation’’, a affirmé M. Dione.



Aliou Dione, s’exprimait à l’occasion d’une visite des mutuelles d’épargne et de crédit à Mbour et Nguékhokh.

Il a aussi appelé l’ensemble des agences, des administrations autonomes et fonds publics à “appliquer la même rigueur pour recouvrer les sommes engagées”.



Il souhaite également des interventions coordonnées, dans le secteur de la microfinance, en relation avec son département.

Selon M. Dione, cette démarche s’inscrit dans une “exigence de la gestion rationnelle et efficace des ressources publiques’’. L’officiel a renseigné que son département a envisagé de ‘’ mettre en place, avec l’ensemble des départements ministériels qui administrent des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des “comités techniques de coordination’’, en vue de “faciliter l’harmonisation des démarches de l’État, dans le secteur de la microfinance’’.



Alioune Dione a invité les institutions de microfinance à “faire preuve de plus d’ingéniosité, pour adapter les produits financiers aux besoins divers et évolutifs des populations’’.



Lors de sa tournée auprès des institutions de microfinance, le ministre a offert du matériel informatique à l’Union rurale des mutuelles d’épargne et de crédit du Sénégal (URMECS) de Nguékokh, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise.