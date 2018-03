Mignane Diouf, ancien joueur de Diambars, attaquant de Al Kawkab : « Ma vie de footballeur en Arabie Saoudite »

Parlez-nous de votre parcours…

J’ai débuté au centre Diambars avec les Kara, Pape Alioune Ndiaye et Idrissa Gana Gueye. J’ai remporté le titre de meilleur buteur du championnat sénégalais et j’ai eu un contrat en Norvège. Après la Norvège, je suis allé à l’impact de Montréal. Ensuite j’ai fait un passage au Maroc dans le club d’Omar Diallo ex gardien de but de l’équipe nationale (khouribga). Par la suite j’ai rejoint Muscat club, en Oman et maintenant je suis en Arabie saoudite avec un ancien coéquipier de Diambars Emmanuel Gomis.

Et pourquoi l’Arabie Saoudite ?

C’est Dieu qui dirige et c’est un pays que j’aime bien.

Donc c’est lié à la religion ?

Oui, je dirai que ma venue en Arabie Saoudite est liée à la religion.

Et comment vous trouvez ce championnat ?

De nos jours toutes les nations jouent bien au football. Ce sport n’a pas de maison. Donc le championnat saoudien est un bon championnat qui a du jeu et tout.

Quels sont tes objectifs avec Al Kawkab ?

Actuellement, nous occupons la 4e place du classement. Donc la montée en Super League reste notre objectif.

Et tes objectifs personnels dans ce championnat ?

Je veux faire de bons matchs dans ce championnat mais aussi marquer des buts et continuer de faire mes preuves.

Avez-vous des ambitions d’aller évoluer en Europe ?

Avec mon âge, cela va être un peu compliqué mais si l’occasion se présente pourquoi pas aller jouer en Europe. Mais pour le moment, rester en Arabie Saoudite est plus probable. C’est un beau pays et vraiment sécurisé. Il y’a pas de problème et les gens se respectent.

Sinon de loin comment vous voyez le championnat sénégalais et son évolution ?

Pour dire vrai, je ne suis pas tout le temps le championnat sénégalais. Mais quand même je suis de loin les résultats de Diambars et tout. Il y’a aussi mes anciens coéquipiers qui jouent pour l’équipe nationale A et cela me fait plaisir. C’est toujours un plaisir de les voir jouer. Et je suis content pour la qualification au mondial.

Justement, comment vous trouvez la poule du Sénégal au Mondial 2018 ?

Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Il faut aussi rester vigilant avec nos adversaires. Mais je pense que si tout le monde tire dans le même sens, avec l’aide de Dieu on pourra aller loin inchalla.





Source: wiwsport.com