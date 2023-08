Migrants disparus dans un naufrage au large du Cap-Vert : Khalifa Sall se dit « ému » et impute la responsabilité à l’Etat

Plus d’un mois après avoir quitté les côtes sénégalaises pour rejoindre les îles Canaries, une pirogue transportant des migrants a chaviré lundi 14 août au large du Cap-Vert. Seules 38 personnes ont été retrouvées vivantes, laissant présager un grand nombre de victimes.

Khalifa Sall, leader du mouvement Taxawu Senegaal, s’est dit « ému par la disparition, au large du Cap-Vert, de migrants en provenance du Sénégal, à destination de l’Europe, à la quête d’un avenir meilleur ».





Selon lui, la recrudescence de l’émigration clandestine par voie maritime interpelle notre responsabilité de manière générale, celle de l’Etat en particulier ».





Khalifa Sall lance un appel à la jeunesse : « Chère jeunesse, naître, grandir et réussir chez soi est possible ».