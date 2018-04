Migration : «300 Sénégalais ont des dossiers de contentieux avec la justice américaine» (Sory Kaba)

Près de 300 Sénégalais vivant aux Etats-Unis ont maille à partir avec la justice de ce pays. C’est ce qu’a révélé le Directeur des Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba, dans un entretien accordé à nos confrères de l’APS.



«Aujourd’hui, je puis vous dire que c’est à peu près 300 dossiers qui sont posés sur les deux tables», a-t-il déclaré faisant allusion au consulats du Sénégal aux Etats-Unis, et les services de l'immigration américains. Et parmi ces dossiers, plusieurs sont liés à l’immigration clandestine, d’autant plus que beaucoup d’entre eux sont entrés illégalement aux Etats-Unis, via la filière latine.



Mais, indique le diplomate, le consulat suit «de très près» la situation des migrants sénégalais aux Etats-Unis, «au regard du fait que bien avant Trump à la limite, dans les derniers mois de gestion du pouvoir de Obama, on avait commencé déjà à expulser les Africains et des Sénégalais des Etats-Unis».



Hormis ceux qui risquent l’expulsion pour être entrés illégalement aux pays de l’Oncle Sam, il y a aussi des Sénégalais dont leurs bisbilles avec la justice découlent d’autres motifs.



Et, conclut-il, «Notre consulat général à New-York, notre ambassade à Washington suivent de très près ces questions-là, nous rendent compte au quotidien».