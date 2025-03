Migration circulaire : un premier groupe de travailleurs saisonniers sénégalais s’envole pour l’Espagne

Dix-sept (17) ouvriers agricoles sénégalais ont quitté Dakar le dimanche 16 mars 2025 pour l’Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire entre les deux pays, selon la RTS qui donne l’information.



Le départ de ces premiers travailleurs saisonniers, composé de neuf femmes et huit hommes, s’est effectué depuis l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) en présence du Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf. Sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux, ces ouvriers agricoles sont les premiers d’une cohorte de 370 candidats retenus pour cette année, rapporte la même source.



Pour rappel, une forte affluence avait été enregistrée lors de l’ouverture des candidatures en janvier 2025. Avant même la digitalisation du processus, plus de 10.000 candidatures avaient été déposées en seulement 48 heures. Au final, seuls 370 candidats ont été sélectionnés, après un dépôt de dossier en ligne entre le 5 et le 7 février 2025.