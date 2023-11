Migration irrégulière : 325 personnes, dont 19 femmes et 66 mineurs, ont été secourues (Marine nationale)

Le patrouilleur Walo de la Marine nationale a intercepté le 13 novembre 2023, à 200 km des côtes, deux pirogues transportant des candidats à l'émigration irrégulière. Au total, 325 personnes, dont 19 femmes et 66 mineurs, ont été secourues.



Le président sénégalais, Macky Sall a demandé au gouvernement « des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national », en conseil des ministres mercredi dernier. L’effort devra associer les ministres de l’intérieur, des armées, de la jeunesse et de la pêche, selon le communiqué, qui fait aussi référence à la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière présentée en juillet par le gouvernement.