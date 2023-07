Migration irrégulière : 82 Sénégalais secourus par la marine espagnole

Il faut souligner que la migration irrégulière a repris de plus belle. Plusieurs pirogues contenant des migrants subsahariens ont pris le chemin pour rallier l'Europe. Des drames sont survenus en cours de route. Mercredi dernier, un chavirement d'une embarcation avec plus de 70 personnes à bord, s'est produit dans l'embouchure de Saint-Louis (nord du Sénégal) causant 14 morts et plusieurs blessés et des portés disparus.