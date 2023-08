Migration irrégulière et crise au Niger : un mouvement citoyen interpelle les autorités sénégalaises

Le Mouvement pour la Citoyenneté Africaine (MCA) a tenu une conférence de presse mardi pour se prononcer sur les problèmes de la migration irrégulière au Sénégal, mais aussi sur la crise en cours au Niger.



« Les efforts que les jeunes font pour aller à la migration et braver l’océan atlantique, s’ils le faisaient ici, il va de soi qu’ils allaient réussir. L’Etat aussi est responsable parce qu’avec les politiques de développement de jeunesse que nous connaissons comme la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des femmes et de jeunes (DER/FJ), il y a une iniquité. Car pour pouvoir y bénéficier, il faut être en politiciens même être embêté si elle ne vous donne pas le droit de bénéficier de ces fonds, et aujourd’hui c’est le moment de changer complètement de paradigmes. Avec notre population de plus de 18 millions de Sénégalais avec la découverte du pétrole, la problématique du chômage doit être derrière nous. Et pour cela il faut que l’État parvienne à changer de paradigmes, mais à proposer de véritable politique révolutionnaire de développement. Il y a aussi les parents très impatients qui poussent leurs enfants à la migration irrégulière. Ce qui est un danger. Il faut qu’il sache que leurs enfants peuvent réussir ici au Sénégal », a dit Bassirou Sy, prédisent du mouvement.





En ce qui concerne la crise au Niger, M. Sy a exprimé des préoccupations quant aux intérêts géopolitiques extérieurs qui pourraient aggraver la situation. L'Afrique étant devenue l'objet de nombreuses attentions, notamment de la part de la Russie, de la Chine et de l'Allemagne, il a mis en garde contre les intentions purement « égocentriques » de ces acteurs mondiaux, en particulier, la France. « Aujourd’hui l’Afrique c’est la hantise. Tout le monde veut venir en Afrique parce que c’est l’avenir et que toutes les réserves des ressources sont ici. Le mouvement pour la citoyenneté africain ne cautionne jamais les coups d’Etat. Pour nous, les coups d’Etat sont bannis, quel que soit les causes ou les raisons. On n’accepte pas pour une raison quelconque que des militaires continuent à semé le désordre et a créé le chaos. En plus de cela nous bannissons également les mandats infinis, car deux mandats consécutifs suffisent », a-t-il fustigé.





Bassirou Sy a dénoncé la démarche de la CEDEAO qui a émis l’idée d’envoyer des soldats au Niger. « La CEDEAO ne doit pas commettre une erreur irréparable en amenant des soldats au Niger, car ce sont des frères qui vont se guerroyer entre eux. Nous n’acceptons pas les coups d’État ni l’intervention militaire parce que nos frères sont là-bas les Sénégalais, les ivoiriens, etc. La CEDEAO doit revoir sa méthode méthodologie. En utilisant d’autres moyens pour les convaincre, nous préconisons le dialogue. Toutes les guerres se sont terminées par des négociations. Donc nous ne voulons pas que cette partie de l’Afrique qui est dans une pauvreté endémique voir chronique soit enflammée. Une intervention militaire causera une hécatombe. Ce sera le chaos parce que les occidentaux veulent que l’Afrique brûle parce que leur objectif c’est de maintenir le continent dans la pauvreté ».