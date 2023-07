Migration irrégulière : la solution de Abdou Mbow pour éradiquer ce fléau

Le Sénégal fait face depuis quelques semaines, à la recrudescence de la migration irrégulière. Plusieurs naufrages ont été enregistrés. Le dernier drame est survenu mercredi dernier tôt le matin, dans la brèche de Saint-Louis ( nord) causant 14 morts et plusieurs blessés. Invité du Jury du dimanche (Jdd) sur Iradio, ce 16 juillet, Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) a réagi sur la question. Selon lui, le président Macky Sall a beaucoup « fait sur le plan de l’employabilité des jeunes ». Mais, il faut juste « accentuer ces efforts » , a-t-il lancé.



D’emblée, Abdou Mbow s’est incliné devant la mémoire des jeunes disparus et a présenté ses condoléances à tous les Sénégalais.



Pour le député du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby), « Ce phénomène dure depuis hélas très longtemps ». Pour tant, a-t-il fait savoir, « l’Oim (Organisation internationale pour les migrants) avait alerté, il n’ya pas moins de trois mois, en disant que les pays côtiers devaient davantage accentuer la surveillance pour travailler à endiguer l’immigration clandestine ».



M.Mbow de constater que « des étrangers viennent pour embarquer à partir du Sénégal ». « Cela veut dire, selon lui, que le problème de la jeunesse reste entier sur le plan mondial ».



Est-ce un échec de la politique du gouvernement? Le porte-parole de l’Apr refuse de parler d’échec. « Je ne peux pas le présenter ainsi parce qu’en ce qui concerne la politique de jeunesse, il faut reconnaître que le président de la République, Macky Sall, a énormément fait sur le plan de l’employabilité des jeunes, des instruments pour le financement mais aussi pour le recrutement des jeunes ».



Le programme « Yoonu Yokkuté », en est une preuve, a estimé Abdou Mbow. « Le président de la République a bien pensé à cette jeunesse depuis le ‘’Yoonu Yokkuté’’ qui a été mis dans le Plan Sénégal Émergent (Pse) dont la mise en oeuvre a valu aujourd’hui énormément de satisfaction aux jeunes sénégalais », a souligné M.Mbow.



Toutefois, il a reconnu que « cela ne veut pas dire que le problème a été totalement réglé ». Dans le discours du président Macky, le 3 juillet dernier, « vous l’avez entendu dire que les jeunes sont confrontés à des problèmes d’emploi et d’employabilité. C’est un problème mondial », a rappelé l’Apériste.



« Le gouvernement doit accentuer les efforts en faveur des jeunes »



Abdou Mbow est d’avis que : « le gouvernement du Sénégal est en train de faire ce qu’il peut » mais, a-t-il préconisé, « on doit accentuer les efforts en faveur de la jeunesse surtout face à la transition démographique qui est en train de s’opérer en Afrique où 70% de la population a moins de 30 ans ».



Pour ce faire, a souligné M.Mbow, il faut « des efforts supplémentaires des gouvernements pour prendre cette question de la jeunesse à bras le corps ». « Pour une adéquation de l’offre et de la demande, il urge, a-t-il souligné, de régler les questions liées à la formation et au financement des jeunes, relevant que des étudiants sortent des universités sans parvenir à trouver un métier ».