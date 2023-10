Migration irrégulière : les non-dits de la visite du ministre espagnol de l'Intérieur au Sénégal

La rumeur selon laquelle le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Malaska serait en visite à Dakar circulait depuis la semaine dernière. C’est finalement ce lundi 30 octobre qu’il a été reçu par Sidiki Kaba, le tout nouveau ministre de l’Intérieur.Fernando Grande-Malaska devrait s’entretenir avec son homologue pour négocier le rapatriement des migrants sénégalais qui arrivent aux îles Canaries, après un bond de l’émigration irrégulière depuis quelques mois. Ce, après que l’Etat s’est montré réticent à une série de rapatriements avec le contexte politique actuel qui ne lui est pas favorable.Pourtant, le ministre de l’Intérieur avait annoncé l’organisation de plusieurs vols de rapatriement de migrants sénégalais depuis l’archipel des Canaries. Le premier avion devrait décoller d’ici la fin du mois d’octobre, avec plus d’une centaines de personnes à bord, direction Dakar. Ce qui n’a pas été à la date du 30 octobre.L’Espagne, à travers son ministre de l’Intérieur devrait forcer le Sénégal à organiser ce rapatriement. Mais à l’issue de la rencontre qui a eu lieu au ministère de l’Intérieur, les deux hommes n’ont pas évoqué cette question. Du moins, tout a été fait pour éviter de répondre aux questions des journalistes sur ce sujet.Rien de nouveau : Messieurs Kaba et Grande-Malaska ont réitéré la volonté pour les deux pays à travailler ensemble afin de démanteler les réseaux de trafiquants de migrants, en mettant en exergue la collaboration entre les forces de défense et de sécurité des deux côtés.« La marine nationale, la gendarmerie, la police et la guardia espagnole travaillent ensemble. Nous travaillons ensemble pour démanteler le réseau de la migration irrégulière », a déclaré Fernado Grande Marlaska au sortir d’une réunion.Son homologue sénégalais a abondé dans le même sens. « Nous avons pu analyser la question de l’immigration. Nous sommes convenus que c’est un défi énorme qui est posé aussi bien à l’Espagne, pour l’Union européenne et pour l’ensemble de nos partenaires. Nous sommes convenus que ce qui est à combattre avec force c’est l’immigration irrégulière », a souligné M. Kaba.« Nous sommes convenus que nos deux pays doivent continuer à travailler dans le cadre de l’Union européenne pour essayer davantage de trouver les meilleures solutions à l’avenir pour que le partenariat entre nous puisse déboucher sur des résultats positifs entre nos deux pays », a-t-il ajouté.Ce n’est pas la première fois que Fernando Grande-Malaska vient au Sénégal pour parler du phénomène migratoire. En aout 2018 , il a été reçu par le chef de l'État, Mcky Sall. M. Fernando Grande-Marlaska avait affirmé au président de la République que la coopération bilatérale donne « d’excellents résultats ». Abordant la question migratoire, il s’était réjouit de la qualité du travail avec le gouvernement du Sénégal grâce à une « parfaite maitrise de la question par le chef de l'Etat ».