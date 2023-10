Révélation de l'ONG HSF: le rapatriement de migrants n'arrange pas l'Etat du Sénégal au risque de se mettre à dos les frustrés à la présidentielle de 2024

Depuis janvier l'Europe a dénombré 200.000 entrés illégales dont plus de 165.000 en méditerrané centrale. Et là c'est 90% de Sénégalais. Des vagues de départ qui risque d'impacter la présidentielle de 2024, à en croire le Boubacar Seye de l'ONG Horizon Sans Frontières.



"Ces personnes qui sont en situation d'irrégularités vont impérativement impacter sur le vote de la prochaine présidentielle. Ce qui est regrettable est que l'Etat se tue. Plus qu'ils (les jeunes) partent plus ça leur arrange. Parce que ça diminue les tensions liées au chômage. L'autre problème c'est le rapatriement des jeunes qui se fera. Qui, sera une autre sujet de tension. Ce qui n'arrange pas l'Etat dans sa politique. Je vous dit qu'on assistera à un vote de sanction. En plus des parents qui ont perdu leurs enfants", a fait savoir le président de l'ONG Sans Frontières sur le plateau de Midikeng dont il était l'invité.