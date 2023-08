Migration irrégulière : plus de 3.000 Sénégalais sont arrivés à Dahla depuis avril

D’après les chiffres fournis par Libération, depuis avril 2023, plus de 3.000 Sénégalais, qui tentaient de rejoindre l’Espagne à bord de pirogues, ont échoué à Dakhla. Une unité de surveillance du littoral marocain a intercepté samedi une embarcation transportant 130 migrants sénégalais qui s’est échouée au niveau de Dakhla, au Sahara occidental, a rapporté dimanche une source militaire marocaine.



253 candidats à la migration irrégulière originaires d’Afrique subsaharienne ont débarqué sur les côtes marocaines depuis le 8 août, selon un bilan compilé à partir de sources militaires marocaines. Une nouvelle opération de rapatriement de 283 migrants sénégalais du Maroc a débuté jeudi avec un premier convoi de 63 compatriotes qui va partir de Dakhla au matin en direction de Rosso Sénégal via la Mauritanie.



Le premier convoi de migrants sénégalais, faisant partie de ceux qui étaient en instance de rapatriement depuis le début du mois d’août, est attendu à Rosso jeudi dans la soirée, a notamment indiqué la même source. Elle signale qu’un deuxième convoi composé de 212 migrants va quitter Dakhla le week-end pour emprunter le même itinéraire.



6 dépouilles rapatriés, 9 sont dans les morgues

Dans le même temps, le Consul général du Sénégal à Dakhla, en relation avec les autorités marocaines, s’active dans la finalisation des procédures administratives permettant le rapatriement dans les meilleurs délais de 189 autres migrants.



Il faut rappeler que la Marine royale marocaine avait secouru dimanche, 189 migrants et retrouvé 5 corps à bord d’une pirogue qui aurait quitté Mbour le 20 juillet dernier.



Sur les 3.000 migrants interceptés à Dakhla, plus de 1.700 ont été rapatriés. D’avril à aujourd’hui, 6 dépouilles ont été rapatriés au Sénégal, 9 sont dans les morgues en attente de rapatriement.