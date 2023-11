Migration irrégulière : un marabout convoyeur de migrants et ses complices arrêtés

En octobre, des candidats malheureux à la migration irrégulière se sont rendus aux environs à la Brigade de gendarmerie de Joal. Ce, après avoir raté le départ de leur pirogue qui venait d'embarquer 80 passagers pour l'Espagne. Alors qu'ils soutiennent dans L’Observateur avoir déjà versé le prix de leur transport auprès de Mamadou Ka. Une fois la dénonciation faite auprès des pandores, ces derniers, avec la collaboration des candidats malheureux, parviennent aussitôt à interpeller le pêcheur. Il reconnaît ainsi, devant les forces de l'ordre, avoir organisé ce voyage avec la complicité du marabout Mamadou Sarr, de Mame Cheikh Niang, Mamadou Bakhoum et Abdou Lahat Sène. Avant d'encaisser l'argent de ces clients contestataires. Allant plus loin dans son argumentaire, Mamadou Ka enfonce le marabout. En soutenant aux enquêteurs que c'est au domicile de celui-ci que tout le voyage est planifié.



Arrêté au moment de vouloir rencontrer son ami Mamadou Ka pour lui remettre nuitamment les bracelets d'identification des candidats, Mamadou Bakhoum passe aux aveux. Il indique également qu'une fois le travail fini, Mamadou Ka, qu'il doit rencontrer au domicile du marabout Mamadou Sarr, doit lui remettre la somme de 110 000 FCfa. Dans le même sillage, Cheikh Thiam, un autre membre du groupe des convoyeurs, avoue aux pandores avoir déjà encaissé, des mains de 14 clients, la somme de plus de 5 millions de FCfa. Avant de révéler que, dès l'arrestation de Mamadou Ka et de Mamadou Bakhoum, le marabout Mamadou Sarr a aussitôt remis la somme d'un (1) million de FCfa à Abdou Lahat Sène. Pour, dit-il, rembourser les candidats mécontents afin de calmer leur colère.



Cependant, à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, le marabout Mamadou Sarr se démarque complétement de la bande des convoyeurs. Même s'il reconnaît devant le Juge avoir reçu dans son domicile Mamadou Ka et ses copains pour ensuite remettre, le lendemain, la somme de 1 million de FCfa à Abdou Lahat Sène, le marabout nie toute implication dans cette affaire. Pour se laver à grande eau, il déclare au Juge avoir reçu chez lui les convoyeurs, parce que tout simplement ces derniers lui sollicitent des prières. Et qu'en contrepartie, ils lui ont remis la somme d'un million en guise de cadeau. Ce que conteste fortement le reste du group qui soutient que le marabout fait partie des convoyeurs.



D'ailleurs, tout le voyage a été planifié chez lui. En outre en dépit des deux demandes de liberté provisoire introduites par l'avocat du marabout Mamadou Sarr, le procureur de la République et le Juge ont catégoriquement refusé de la lui accorder. Le Procureur demande, par suite, l'application de la loi Et le délibéré est fixé à mardi 28 novembre 2023.