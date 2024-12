Migration irrégulière : un record historique aux Canaries en 2024, l'Espagne prévoit de régulariser 300 000 immigrés par an

Le nombre de migrants arrivés irrégulièrement aux îles Canaries a franchi un seuil historique à la fin du mois de novembre 2024. Avec 41 425 arrivées entre janvier et novembre, le précédent record annuel de 39 910 en 2023 a déjà été dépassé, selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur.



Rien qu’au mois de novembre, 7 338 migrants ont accosté sur cet archipel, un chiffre inédit depuis le début de l’année. Depuis janvier, 610 embarcations clandestines ont atteint les côtes canariennes, contre 530 durant l’ensemble de l’année 2023.



Les Canaries sont devenues la principale porte d’entrée des migrants en Espagne, absorbant une part croissante des 56 976 arrivées enregistrées à l’échelle nationale depuis le début de l’année. Cela représente une hausse de 12,7 % par rapport à 2023. Toutefois, ce total reste inférieur au record absolu de 64 298 arrivées observé en 2018.



Face à cet afflux massif, les autorités locales des Canaries ont exprimé à plusieurs reprises leur incapacité à gérer cette situation, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Ces derniers doivent être pris en charge dans des centres d’accueil, mais le manque de ressources complique leur prise en charge.



Des discussions sont en cours entre le gouvernement de Pedro Sánchez et le Parti populaire (PP) pour organiser la répartition des mineurs sur l’ensemble du territoire espagnol. Cependant, ces négociations piétinent depuis plusieurs mois, rapporte le quotidien L'Orient.



Pour tenter de désamorcer la crise, le gouvernement espagnol a adopté, à la mi-novembre, une réforme visant à faciliter la régularisation des migrants en situation irrégulière. Cette mesure, jugée nécessaire pour faire face au vieillissement démographique du pays, prévoit la réduction des délais pour l’obtention d’un titre de séjour et l’allongement de la durée des visas de recherche d’emploi, passant de trois mois à un an.



Ce dispositif pourrait permettre la régularisation de 300 000 migrants chaque année pendant trois ans.



Malgré les dangers de la traversée de l’Atlantique, la route des Canaries continue d’attirer un nombre croissant de migrants. Ces dernières années, des milliers de personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’archipel à bord de canots de fortune. Les naufrages, bien que tragiques, n’ont pas découragé ces traversées, cette route étant perçue comme moins surveillée que celle de la Méditerranée.