Migration : l’OIM en synergie avec l’Ambassade d’Italie procède à la signature d’un projet estimé 2 623 828 000 F CFA

Dans le cadre de consolider le développement socio-économique et la mobilité des jeunes dans les régions rurales et transfrontalières de la Gambie, du Sénégal, de la Guinée Bissau, et de la Guinée, le Bureau Régional de l’Organisation International pour les Migrations (OIM) au Sénégal a organisé conjointement avec l’Ambassade d’Italie au Sénégal une cérémonie de signature du projet. Ce, pour « promouvoir la migration intrarégionale de main-d’œuvre pour le développement locale dans les pays d’Afrique de l’Ouest ». Ce projet, estimé à 4 millions d’euros pour une durée de trois ans, a été financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au développement (AICS).



« La raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd’hui, c’est la signature d’un protocole entre l’Italie et l’OIM pour un projet intitulé Promouvoir la migration intrarégionale de main-d’œuvre pour le développement locale dans les pays d’Afrique de l’Ouest. C’est un projet qui a été préparé entre l’AICS et l’OIM au bénéfice de quatre pays de l’Afrique de l’Ouest : la Gambie, du Sénégal, la Guinée Bissau, et la Guinée Conakry. Ce que je voudrais souligner à cette occasion, l’Italie veut soutenir la migration régulière. Le grand défi que l’Italie et d’autre pays font face, c’est la question de la migration irrégulière. Nous sommes convaincus qu’offrir des opportunités de travail digne, des qualifications professionnelles aux jeunes, offre des opportunités pour une mobilité légale pour faire face aux causes profondes de la migration. Le coût du projet est de 4 millions d'euros, soit une valeur de 2 623 828 000 F CFA valable pour une durée de trois ans », a déclaré Giovanni U. De VITO Ambassadeur d’Italie au Sénégal.



Pour le Directeur régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre soutien que cette autonomisation économique et sociale des jeunes constitue un pilier important pour le développement des pays et de la région. « L’Afrique connaît une croissance démographique les plus rapides au monde. En 2019, la population du continent a dépensé 1.3 milliard de personnes, dont 530 millions en âge de travailler. Ce chiffre a connu une augmentation de 26 % depuis 2010 selon le rapport de l’Union Africaine sur l’Immigration de main-d’œuvre… Plus de 1 200 jeunes ont reçu des formations professionnelles et plus de 400 ont bénéficié d’activité génératrice de revenu. Aussi l’engagement de la diaspora qui est un élément important dans les programmes que nous mettons en œuvre pour contribuer à l’autonomisation des jeunes et promouvoir des alternatives locales à l’émigration irrégulière des pays d’origine grâce à des programmes de transfert de compétences », a déclaré Christopher Gascon. Avant de procéder à la signature du projet.