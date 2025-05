Affaire Ismaila Madior Fall : Papa Malick Ndour y voit «une opération d'humiliation »

Papa Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi s’est fendu dans une publication pour exprimer son indignation sur le cas de son "frère" de parti Ismaila Madior Fall. Selon le président du Conseil départemental de Guinguineo le fait que l’ancien ministre de la justice, Garde des sceaux soit placé sous bracelet électronique est une opération « d'humiliation et d'intimidation », de la part du nouveau régime.« Ce matin, jusque devant le bureau du président de la Cour d’appel, j’ai vu un Ismaïla Madior Fall digne, calme, inébranlable, qui marche la tête haute dans la tempête. Quant au bracelet électronique imposé à l’ancien Garde des Sceaux, il s'agit d'une opération d'humiliation orchestrée, qui trahit une volonté de briser symboliquement un adversaire », a écrit Papa Malick Nour sur le réseau social Facebook.L’ancien ministre sous Macky Sall a ainsi dénoncé une « stratégie d'intimidation et de discrédit ». « Nous tenons bon, nous avançons, et nous ne reculerons pas. Le combat continue avec fermeté, avec conviction, avec dignité et avec honneur », a -t-il signalé.