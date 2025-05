Dialogue politique : Cheikh Tidiane Gadio et son mouvement annoncent leur participation

Le Mouvement Panafricain et Citoyen Luy Jot Jotna (MPCL), dirigé par Cheikh Tidiane Gadio, annonce sa participation active au Dialogue politique national prévu le 28 mai 2025, à l’issue d’un Bureau politique extraordinaire élargi aux cadres du parti.



Dans une déclaration, le MPCL affirme que « le Sénégal n’a jamais eu autant besoin que ses filles et fils se parlent », soulignant « les défis, les divisions et les divergences profondes ».



Le mouvement note que les positions pour ou contre ce dialogue sont « nombreuses et parfois compréhensibles », compte tenu du climat politique actuel. Mais il insiste sur l’urgence de se retrouver autour de la table : « Terre de dialogue, de tolérance et d’harmonie, notre pays sait où le refus du dialogue a mené bien des nations africaines ».



Selon le MPCL, la crise sénégalaise est « multiforme : politique, institutionnelle, économique et sociale ». Face à cela, il appelle l’ensemble des acteurs, majorité, opposition, société civile, indépendants à se mobiliser « au chevet de notre pays », pour « élucider les malentendus, faire barrage aux dérives, chasser le toxique des divergences et bâtir de nouveaux consensus ».



Le parti de Cheikh Tidiane Gadio réaffirme sa vision d’un Sénégal leader, « boussole en Afrique », porteur d’un panafricanisme fédéraliste, d’une démocratie pluraliste et d’un État de droit effectif, garant des libertés fondamentales : liberté d’opinion, liberté de la presse, égalité des sexes et protection de la jeunesse.



« Notre démocratie est redevable à sa presse », rappelle le MPCL, tout en saluant la jeunesse sénégalaise, qu’il qualifie de « ressource nationale n°1 », non pas comme « l’avenir de l’Afrique mais son présent et sa locomotive ».



Enfin, le parti invite toutes les forces vives de la nation à répondre à l’appel :

« Allons donc au Dialogue ! »