Migration : la collaboration entre médias africains et européens au cœur des débats lors d'une conférence en Italie

La collaboration entre médias dans le cadre du traitement éthique et déontologique des questions migratoires a fait l'objet d'un débat entre journalistes d'Afrique et d'Europe lors d'une conférence ce jeudi à Rome. Le cas du journal "Le Soleil" (média d'État) et de La Repubblica en Italie a été donné en exemple.



Oumar Diouf, directeur adjoint du journal sénégalais est revenu sur cette collaboration qui doit commencer bientôt. Il a par ailleurs évoqué la forte présence des migrants sénégalais en Afrique qu'en Europe.



« Les Sénégalais sont présents en Afrique que dans d'autres pays européens. C'est le cas en Côte d'Ivoire, au Mali ou en Mauritanie. Peut-être, en termes de nombre, il peut y avoir une concurrence avec des pays européens comme l'Espagne ou l'Italie », a d'emblée rappelé M. Diouf.



Le début d'un dialogue entre les deux journaux représente une première tentative actif entre médias européens et africains afin de fournir une narration «complète et correcte» d'un phénomène qui doit être compris, et donc raconté, d'un point de vue global et non partial. Interrogé sur l'implication des médians privés dans ce genre de partenariat, le directeur adjoint de "la Repubblica", Gianluca Di Feo, a estimé que la collaboration pourrait bien être possible dans le domaine d'échanges de contenus médiatiques.



Les deux responsables de médias prenaient part ce jeudi au deuxième jour de la conférence sur « l'amélioration du récit de la migration en Afrique du Centre-Ouest et en Europe » organisée par le Bureau de Coordination pour la Méditerranée de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dans le cadre du projet « Aware Migrants », une campagne de divulgation sur les risques de la migration irrégulière mise en œuvre depuis 2016 par l'OIM elle-même et financé par le ministère de l'Intérieur.



Les participants aux deux jours de rencontres sont venus du Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire, Niger, Algérie, Tunisie, Egypte, Italie, France, Grande Bretagne, Espagne, Allemagne.