Migration : une pirogue de 78 migrants, partie de Camberène accoste à Dahla avec seulement 34 survivants

Les drames continuent en mer avec le phénomène de l'émigration irrégulière. Partie de Cambéréne 2, une pirogue qui avait au départ 78 personnes s'est perdue pendant 11 jours dans les océans avant d'être secourue à Dakhla, au Maroc avec 34 survivants . Parmi eux deux sont décédé à l’hôpital.

Joint sur place par Libération, Saliou Ndir, un des rescapés âgé de 32 ans raconte : «Nous avons quitté Cambéréne le 25 septembre dernier. Nous avons fait 11 jours en mer parce qu'on s'était perdu, on ne savait plus quelle direction prendre. Au sixième jour déjà, on avait plus rien à manger ni à boire. Nous avons rencontré toutes les difficultés du monde. Lorsqu'on prenait le départ à Cambéréne 2, on était entre 77 et 78 personnes. Seules 34 personnes sont arrivées à Dakhla et 2 autres sont décédées à l'hôpital. Actuellement, nous sommes 32 survivants à l'hôpital. C'était affreux.

« Mon grand-frère a perdu deux de ses fils. Moi, je suis actuellement en Espagne, il y a un de mes fils qui voulait aussi partir dans cette pirogue. Mais, j'ai automatiquement refusé. Il y a un autre qui travaillait pour moi, je lui devais 200.000. Il m'avait demandé de lui envoyer l'argent car il voulait partir au village. Je le lui ai envoyé, et il a pris la pirogue. Il est resté dans la mer. C'est vraiment dommage », a raconté Sékou Diakhité joint au téléphone par Libération.

Une famille qui habite Makacoulibantang dans la région de Tamba a perdu 10 de ses fils.