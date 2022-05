Selon un rapport du Organisation international du travail, sur l’impact de la Covid-19 sur les entreprises et travailleurs de l’économie informelle au Sénégal , la croissance économique du Sénégal a été pris un sérieux coup, avec la baisse de 16% des exportations et des importations de 18% (MEPC : programme de résilience).Parmi les secteurs les plus touchés figure celui des Transports avec des pertes estimées à 34,3 milliards pour le transport aérien (MTTA), et 24,3 milliards pour le transport terrestre (MTTD)."Les projections de croissance du PIB révisées pour l’année 2020 après la prise en compte des effets de la COVID-19 sont alarmantes et fortement négatives pour certains secteurs. C’est le cas dans le secteur du transport avec une projection de croissance (récession) révisée à -8.8% contre une projection initiale de 8.8%", lit-on dans ledit rapport 2020 de l'OIT.Les mesures qui ont accompagné l'état d'urgence et le couvre-feu du 23 mars, à savoir "réduire fortement la mobilité des populations tant sur le plan international (fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres) que national (interdiction du transport interurbain de personnes), interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures", ont plongé les transporteurs et leurs familles dans un état de précarité sans précédent.Un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, FORCE-COVID-19, doté de 1000 milliards de FCFA a été créé par le Président Macky Sall. Ledit fonds devait être encadré par des mesures spécifiques, qui devaient bénéficier aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, en particulier l’hôtellerie, la restauration, le Transport et la culture.Malgré une enveloppe de 100 milliards, annoncée par le chef de l'Etat dans son adresse à la Nation du 03 avril 2020, spécifiquement dédiée à l’appui direct des secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l’hôtellerie et également l’agriculture, les transporteurs et leurs familles sont plongés dans une misère absolue. Pour cause, la répartition inégale et les sommes dérisoires allouées aux sous-secteurs des Transports routiers. Aux pages 186 et 189 du Rapport final des activités du Comité de suivi du Fonds Force Covid-19 , est noté que les Transports interurbains ont bénéficié de 1,8 milliard FCfa; AFTU, 2,1 milliards FCfa; les Taxis, 450 millions FCfa; Gares routières, 600 millions; Ndiaga Ndiaye et Car rapides, 300 millions; Moto Jakarta, 450 millions FCfa.En ce qui concerne la répartition inégale des fonds, le Rapport du Comité de suivi évoque "un secteur trop complexe dont les acteurs sont difficiles à identifier et à répertorier; critères d’éligibilité jugés assez lourds et discriminatoires par certains transporteurs; dénonciation des critères de répartition de la subvention du secteur du transport interurbain du Sénégal; modicité de la somme reçue par conducteur de mototaxis (21 880 FCFA)".Il n'était plus possible pour la plupart des chauffeurs de transports interurbains ou en commun, coincés à Dakar, au moment de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, de rejoindre leurs familles dans les régions. Ni même d'assurer à ces dernières une dépense quotidienne durant les trois (mois) que va durer l'interdiction de transport interurbain sur toute l'étendue du territoire.« C’est une période que je n’aime pas évoquer. Tant elle a été éprouvante pour les transporteurs que nous sommes. Nous sommes restés près de trois mois sans aucune source de revenus. J’ai vu des pères de famille, bloqués dans la capitale sénégalaise, obligés de reconvertir en porteurs de bagages et de caisses au Marché de poisson de Pikine. Les mesures du gouvernement qui ont conduit à restreindre les déplacements et interdire le transport interurbain, ont plongé les chauffeurs dans une situation de précarité extrême. Bien sûr qu’il y a eu l’enveloppe issue du Fonds Force-Covid-19, mais allez demander aux chauffeurs employés s’ils ont bénéficié de cette aide. Les grands transporteurs ont encaissé les sommes au moment où ils avaient arrêté de payer les chauffeurs qu’ils employaient sous prétexte qu’ils ne travaillaient plus. Beaucoup d’entre nous ont survécu grâce à des fonds issus d’appels à la solidarité. C’est notre dignité qui a été fortement atteinte », a regretté monsieur Ngom.