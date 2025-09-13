Milan - suivez en direct : le Premier ministre Ousmane Sonko présente le Plan de Redressement économique et social à la Diaspora

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, présente ce samedi 13 septembre 2025, en Italie, le Plan de Redressement économique et social (PRES) destiné à la Diaspora.

Moussa Ndongo

