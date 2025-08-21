Milan : un Sénégalais de 35 ans interpellé pour "viol"

Un Sénégalais de 35 ans, travaillant dans des discothèques milanaises, a été arrêté et placé en garde à vue. Il est soupçonné de « violences sexuelles aggravées à deux reprises et de détention de substances utilisées pour altérer la volonté d'autrui ».



Il a été arrêté après que deux jeunes femmes, âgées de 19 et 20 ans, ont porté plainte pour "viol". Dans leurs plaintes respectives, elles ont déclaré s’être réveillées après avoir perdu connaissance dans l'appartement d'un homme lié au milieu de la nuit milanaise, accompagnées d'un trou de mémoire et d'un état d'étourdissement inhabituel après une soirée en discothèque.



L'enquête menée par le commissariat de Sesto San Giovanni, sous la coordination de la procureure de Monza, a conduit à l'arrestation du suspect. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir environ 300 grammes de GBL, communément appelée « drogue du viol », ou encore gamma-butyrolactone. Une substance connu pour ses puissants effets de sédation, de désinhibition et d'amnésie. Il est souvent utilisé à l'insu des victimes pour faciliter des agressions sexuelles.



Les enquêteurs cherchent aussi à savoir si d'autres victimes existent, en raison de son rôle dans les discothèques de Milan, note "Les Echos".