Mimi Touré à Ousmane Sonko : « Ce n'est pas BBY qui détient de carnet de rendez-vous du salon Sweety beauté»

«Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Donc nous n'avons rien à voir avec une affaire qui est strictement privée. On ne peut pas prendre les Sénégalais pour les moins intelligents qu'ils ne sont. Des gens se lèvent et prennent leur rendez-vous dans les salons et y vont librement. Nous n'avons rien à voir là dessus», a déclaré madame Touré, face à la presse ce mardi.

Elle a appelé la justice sénégalaise à trancher le dossier qui, rappelle-t-elle est d'ordre strictement privée. «Nous exerçons le pouvoir donc nous avons une obligation de responsabilité pour la préservation et la sérénité de nos citoyens. Mais il ne faut pas se méprendre. Nous n'avons absolument rien perdu de notre combativité. Nous comptons occupé tout le terrain. Et désormais, toute action entraînera une réaction immédiate», a-t-elle averti l'opposition.

Aminata Touré, a par ailleurs, invité les responsables et militants de leur coalition à «rester vigilants et ferme, face à toute provocation».

La coordonnatrice de parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Aminata Touré, a répondu à l'opposant Ousmane Sonko qui ne cesse d'accuser le régime en place d'être derrière l'affaire de viol présumé dont il est accusé depuis plus d'un an. Mimi Touré qui a expliqué que le pouvoir n'a rien à voir dans ce dossier, a soutenu que ce n'est pas eux qui détiennent le carnet de rendez-vous de ce salon de beauté.