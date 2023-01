Mimi Touré réagit: "je viens d'apprendre mon exclusion de l'AN par Macky Sall en totale violation de la loi"

Je viens d’apprendre mon exclusion de l’A.N par @Macky_Sall en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de 3e mandat moralement et juridiquement inacceptable. — Aminata TOURE (@aminatatoureklk) January 24, 2023

