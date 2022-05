Mine de Perkoa au Burkina Faso: aucun mineur présent dans la chambre de refuge, les recherches continuent

Les équipes de sauvetage ont pu accéder dans la journée du mardi 17 mai à la chambre de secours de la mine de Perkoa. Aucune personne n'a été retrouvée. Le ministre des Mines assure que les recherches vont se poursuivre et affirme garder espoir de retrouver les huit mineurs. Depuis un mois, six Burkinabè, un Tanzanien et un Zambien, sont coincés à près de 720 m sous terre dans la mine de Perkoa dans la région du centre ouest, suite à une inondation le 16 avril. Depuis l'incident, aucun contact radio n’a pu être établi avec les mineurs coincés dans les galeries.