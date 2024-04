Ministère de l’Education nationale : Guirassy vise déjà « l’école du futur »

Ayant pris service la semaine dernière, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy compte déjà mettre les contours de « l’école du futur », dit-il. Ayant remercié le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, dans le quotidien Libération, M. Guirassy a considéré l’éducation comme « un secteur qui fait partie de leurs premiers axes d’engagement pour la transformation systématique du Sénégal ».



Selon le nouveau patron du département de l’éducation, la mission du nouveau gouvernement est de bâtir une école sur un socle culturel, social et spirituel, africain et sénégalais. « Les ressorts et le socle du système éducatif sénégalais doivent reposer sur le legs de nos guides religieux et des confréries qui ont façonné notre pays », a exprimé le ministre Guirassy. Avant d’indiquer, devant les syndicalistes et le personnel du ministère : « Nous devons aller puiser et traquer sans complexe dans ce socle culturel, africain et sénégalais, mais aussi partout où nous pourrons trouver des savoirs intelligents et intelligibles pour les reverser dans notre système éducatif ».



Après avoir remercié son prédécesseur et toute l’équipe sortante, Moustapha M. Guirassy vise déjà les défis et actes « nécessaires » pour l’essor de l’éducation sénégalaise, à l’instar du développement du numérique, la construction d’infrastructures, la promotion des sciences, la modernisation des daaras, la politique d’inclusion, etc.

Les syndicats de l’éducation, notamment la COSYDEP, et les partenaires techniques ont félicité le nouveau ministre et lui ont souhaité pleins succès dans sa mission de « Jub – Jubal – Jubanti ».