Ministère de l’Enseignement supérieur : des nominations aux allures de camaraderie

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, Jean Birame Gning, « maître de conférences titulaire », a été nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires (Crous) du Sine-Saloum, au titre du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Dans le même département ministériel, Fama Dieng, « juriste spécialiste en logistique et management portuaire », a été promue directrice du Crous de Diamniadio.



Un constat, non des moindres, a attiré l’attention de nos confrères du quotidien Libération. En dehors de ces nominations, tous les bénéficiaires sont membres du même parti, Awalé, dirigé par l’actuel ministre de tutelle de ce département.



Le journal révèle les postes occupés par les deux bénéficiaires de cette mesure décrétale. En effet, le premier est le délégué national aux cadres d’Awalé, et la seconde est déléguée à la famille et à l’enfance dans le même parti. Le journal s’interroge également sur la corrélation entre les nominations et le profil des promus. Il estime que si le domaine de compétence de Jean Birame Gning correspond parfaitement à ce poste, en revanche, le cas de Fama Dieng suggère fortement une promotion politique.