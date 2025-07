Ministère de la Santé de Gaza : 95 demandeurs d'aide tués par les tirs israéliens au cours des dernières 24 heures

Le ministère de la Santé de la Bande de Gaza a déclaré, lundi, qu'au moins 95 civils qui attendaient de recevoir de l'aide dans les sites de distribution gérés par les Etats-Unis ont été tués par les tirs de l'armée israélienne, au cours des dernières 24 heures.



« La famine a également tué 19 personnes au cours des dernières 24 heures en raison du blocus total imposé par Israël », a déclaré à Anadolu le directeur général du ministère, Muneer Alboursh.



Israël a fermé tous les points de passage vers Gaza depuis le 2 mars, bloquant ainsi l'accès à l'aide humanitaire et accélérant la progression de la famine.



Les chiffres publiés par le ministère de la Santé de Gaza montrent que plus de 1 020 demandeurs d'aide ont été tués et plus de 6 500 autres blessés par les tirs israéliens, depuis le 27 mai, aux points de distribution de l'aide mis en place dans le cadre du mécanisme d'aide israélien, dénoncés par les institutions et les responsables de l'ONU comme étant des « pièges mortels ».



Selon le ministère de la Santé de Gaza, 86 personnes, dont 76 enfants, sont mortes de faim et de déshydratation depuis octobre 2023. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a averti que la Bande de Gaza était « au seuil d'une hécatombe » après plus de 140 jours de fermeture quasi-totale de tous les points de passage.



Depuis octobre 2023, l'armée israélienne a tué près de 59 000 Palestiniens dans la Bande de Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les bombardements incessants ont réduit l'enclave à l'état de ruine, ont quasiment détruit son système de santé et ont créé des conditions proches de la famine.



En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, et de son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la Bande de Gaza.



Israël est également poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de la guerre qu'il mène contre l'enclave palestinienne.