Ministère du Commerce : le budget 2022 arrêté à 22 milliards FCFA

Pour l'année 2022, le projet de budget du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) s'élève à 22 526 470 566 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Ce budget 2022 est structuré autour de 5 programmes:

Les crédits dédiés au programme Développement du Marché intérieur et de la Consommation sont arrêtés à 8 909 131 912 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

S’agissant du programme Renforcement de l'Intégration du Sénégal dans le Commerce international, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 3 582 035 479 FCFA en autorisation d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Quant au programme Promotion et Développement de l'Entreprenariat privé des PME/ PMI, les crédits attribués à ce programme sont évalués à 7 180 178 598 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Les crédits attribués au programme Promotion et Valorisation des Produits locaux sont évalués à 1 122 194 000 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Les crédits affectés au programme Pilotage, Gestion et Coordination administrative sont estimés à 1 732 930 577 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le ministre Aminata Assome Diatta qui a fait face aux députés de l'hémicycle en raison du vote de son budget 202, a indiqué que le secteur du Commerce reste l’un des piliers de l’économie sénégalaise. Car selon elle, sa contribution à la création des richesses est estimée à 15,7% du PIB et sa participation au développement des investissements est très importante.



Selon le ministre du Commerce, les « PME génèrent un chiffre d’affaires qui s’élève à plus de 11349,7 milliards FCFA avec un total de 407 882 unités économiques réparties sur l’ensemble du pays pour un effectif de 844 268 travailleurs », a-t-elle souligné.