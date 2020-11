Mise à niveau des élèves, distanciation sociale, mesures barrières...comment les écoles gèrent la rentrée (Reportage)

Ce jeudi 12 novembre, s'est effectuée la rentrée des classe 2020-2021. Dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, qui avait contraint les autorités à fermer les écoles depuis le mois d'avril, avant d'autoriser une reprise en juin, uniquement pour les classes d'examen, certaines mesures s'imposent pour éviter de faire du milieu scolaire un foyer de transmission du virus.



À l'entrée de l'école Seydou Nourou Tall sis a Fann, deux agents distribuent du gel Hydro alcoolique aux élèves et autres personnels enseignants. Au niveau de la direction, le proviseur Mohamed Fadel Diop assure que ses services ont pris toutes les dispositions pour lutter contre la propagation du virus dans leur établissement.



Pour ce qui s'agit du niveau d'étude des élèves des classes intermédiaires, qui sont restés depuis le mois d'avril dernier sans faire de cours, monsieur Diop confie avoir travaillé avec beaucoup d'entre eux durant la période du confinement a travers le télé-enseignement. Il souligne notamment que le Gouvernement a également demandé à ce que les écoles fassent un mois de révision pour pouvoir mettre à jour les élèves.



Un peu plus loin au quartier Niarry Tally, la directrice de l'école primaire Biscuiterie, Madame Diagne dit que pour les classes intermédiaires, un test de niveau est prévu lundi prochain avec des exercices pour évaluer les élèves.



Du côté des élèves, même si Lala Aicha Konaté est contente de retrouver ses camarades de classe, Mame Diarra Tall confie que malgré la pandémie, il est impossible de respecter la distanciation dans les salles de classe avec le nombre pléthorique d'élèves. Aussi, c'est difficile d'être avec ses amis et ne pas pouvoir se regrouper avec eux ni leur faire des câlins.