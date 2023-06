Mise au point sur l’IDH à la suite du discours du ministre des Finances à l’Assemblée nationale (Par Abou Kane)

Le 26 juin, les collaborateurs du brillant Ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha BA ont dû oublier de lui signaler que la méthode de calcul de l’indice de développement humain (IDH) a changé depuis 2011. Le taux d’alphabétisation et le taux de brut de scolarisation ne sont plus utilisés dans l’indicateur de niveau d’instruction; les pondérations 2/3 et 1/3 non plus.



Nous faisons ces mises au point surtout à l’endroit de nos étudiants qui suivaient les débats à l’assemblée nationale.



L’IDH fait effectivement intervenir 3 indicateurs: le niveau de vie (revenu national par habitant en parité de pouvoir d’achat), le niveau d’instruction (durée moyenne de scolarisation pour les personnes âgées de plus de 25 et durée attendue de scolarisation pour les enfants en âge d’aller à l’école) et la santé (espérance de vie à la naissance).





Ces 2 sous-indices sur l’éducation ont le même poids dans l’indicateur d’instruction (1/2 et 1/2).



La durée moyenne de scolarisation pour le Sénégal tourne autour de 4 ans alors que la durée attendue de scolarisation est autour de 9 ans. Autrement dit, un enfant sénégalais peut espérer passer 9 ans à l’école si les tendances actuelles se maintiennent.



L’autre changement important intervenu dans le calcul de l’IDH c’est que de 1990 à 2010, on utilisait la moyenne ARITHMÉTIQUE des 3 indicateurs, (la somme divisée par 3). Cette méthode avait l’inconvénient de permettre la compensation automatique d’un résultat faible dans un domaine, par un résultat important dans un autre domaine. Exemple même si on avait zéro en santé l’indice pouvait être calculé alors que si on a zéro santé il n y a pas de développement humain car il faut un certain équilibre entre toutes les dimensions du développement.



C’est pourquoi depuis 2011, on utilise la moyenne GÉOMÉTRIQUE (produit des 3 indicateurs élevé à la puissance 1/3) qui est moins sensible aux valeurs élevées et permet d’éviter la compensation mécanique.



Il faut noter que l’IDH du Sénégal (0,511) est inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (0,547) mais on n’a pas besoin de se justifier car l’essentiel est d’avancer chaque année en conformité avec les moyens déployés par l’Etat et le Sénégal a fait des progrès. Il faut savoir que l’IDH est un indice qui bouge très peu et très difficilement.



Pour les augmentations de salaires dont parlait M. le Ministre en comparant des périodes allant de 1960 à maintenant, c’est plutôt le pouvoir d’achat qu’il fallait comparer.



C’est pourquoi l’IDH prend le revenu national par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA). Par exemple au Sénégal, un fonctionnaire qui avait 100.000 F en 1980 vivait certainement mieux que celui qui a 400.000F aujourd’hui. S’y ajoute que le budget du Sénégal qui était de 800 milliards en 2000 est passé à 7.000 milliards en 2024 (multiplié par 9 presque !) mais les salaires ne sont pas encore multipliés par 9. Si on suppose que Macky Sall et Mamadou Moustapha Ba sont une bénédiction pour le Sénégal, ils ont été formés avant 2012.



Pr Abou KANE

FASEG/UCAD