Miss CI 2020: Kouadio Marilyne, sur le toit de la Côte d'Ivoire

Elles étaient 20 candidates en course cette année pour la couronne de la Miss Côte d'Ivoire 2020. Et Kouadio Marilyne, candidate n°14, élue Miss ainsi que Doukouré Fatim, Sangaré Roxane, Agbemadon Elvire, Brawn Eunice respectivement élues 1ère, 2ème , 3ème et 4ème Dauphines ont illuminées de leurs beauté physiques et intellectuelles la salle des fêtes du Sofitel l'hôtel ivoire pleine comme un oeuf.



La nouvelle reine de la beauté remporte plusieurs lots dont une enveloppe de 3 millions FCFA offerte par la Première Dame Dominique Ouattara et le financement d’un projet de 10 millions FCFA de la part de l’agence pour l’emploi des jeunes.