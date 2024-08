Modernisation de la gestion des ressources humaines : Olivier Boucal met en place "Gov Athon"

Gov’athon, c'est la nouvelle initiative lancée par le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal. Cette décision a pour objectif l'amélioration de la qualité des services publics. Gov'athon vient d'être lancé ce jeudi à Diamniadio.

Parlant de cette initiative, le ministre Olivier Boucal d'expliquer, "le concept de cette activité, inspiré des compétitions d’innovation destinées à recueillir, sur une courte période, des idées et des solutions pratiques pour les entreprises, appelé Hackaton, traduit ma volonté de mutualiser les ressources et de bâtir des intelligences collectives en vue de la prise en charge des préoccupations des usagers de l’administration".



Avec Gov'athon, selon toujours monsieur Boucal, "il s’agira de voir comment repenser et moderniser la gestion des ressources humaines, faciliter l’accès à la formation professionnelle".