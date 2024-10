Modernisation du secteur primaire : la logistique comme pilier de base

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens (MITTA) El Malick Ndiaye, en marge des états généraux de l'industrie et du commerce, a livré son point de vue sur comment son département et celui de Dr Sérigne Guèye Diop doivent conjuguer leurs efforts pour moderniser l'industrie sénégalaise. (Vidéo)

Babou Diallo

